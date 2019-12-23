https://static.news.ru/photo/74301cba-263b-11ea-8cf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рынок игрового стриминга в России и СНГ оценили в 21,6 млрд рублей. В 2019 году число стримеров увеличилось на 22%, а общий объем пожертвований им — на 42%.

Средняя сумма пожертвований (доната) составила в этом году 356 руб.: половина пользователей отправляет в диапазоне 100–299 руб., четверть — 300–999 руб.

Самой популярной платформой для просмотров стримов стал PC — его выбрало 58% респонеднтов. На втором месте расположились Android-смартфоны (53%), на третьем — ноутбук (32%), на четвёртом — iOS-смартфоны (13%), сообщает газета «Коммерсант».

В начале ноября NEWS.ru писал, что доходы российских стримеров выросли в первом полугодии 2019 года на 62,8%. Монетизацией контента занимается больше половины авторов (61%).

Почти каждый (96%) прибегает к услугам так называемых донат-платформ (сервисов для пожертвований от зрителей). При этом 15% занимаются монетизацией посредством подписок, 8% делает это через платные чаты на YouTube, а 6% — платёжные системы.