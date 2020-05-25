Названа дата релиза Detroit: Become Human, Beyond Two Souls и Heavy Rain

https://static.news.ru/photo/9c8062b2-9f33-11ea-a873-fa163e074e61_660.jpg Фото: quanticdreamgames/instagram.com

Игры Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit: Become Human от студии Quantic Dream выйдут в Steam 18 июня.

Разработчики анонсировали выход игр на стриме, который прошёл 25 мая. Все три игры получили страницы и демоверсии в онлайн-магазине Valve.

Также компания Quantic Dream представила расширение для Detroit: Become Human на Twitch. Оно позволит передать принятие важных решений аудитории трансляции, сообщается в блоге разработчиков.

В настоящий момент стоимость игр не названа. Ранее игры выходили только для PC. Они были доступны в Epic Games Store, релиз состоялся в 2019 году.

NEWS.ru писал, что компания Epic Games начала бесплатную раздачу стратегии Sid Meier’s Civilization VI. Пользователи онлайн-сервиса Epic Games Store могут забрать игру до 28 мая.