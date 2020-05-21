Epic Games Store бесплатно раздаёт Civilization VI

https://static.news.ru/photo/9f67efac-9c10-11ea-82e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Civilization VI

Компания Epic Games начала раздачу пошаговой стратегии Sid Meier’s Civilization VI в Epic Games Store. Пользователи онлайн-сервиса могут забрать игру до 28 мая.

За активацию Epic Games также даёт купон на 650 рублей, действующий до 1 ноября. Юзеры могут использовать его при покупке игр от 899 рублей.

Ранее в Сеть утекло изображение с грядущими раздачами игр в Epic Games Store. Согласно ему, после Civilization VI игроки получат Borderlands Handsome Collection (с 28 мая по 4 июня) и ARK: Survival Evolved (с 4 по 11 июня).

Во время прошлой раздачи онлайн-сервис не справился с наплывом пользователей в связи с раздачей GTA V, писал NEWS.ru.