Гонка Mario Kart 8 Deluxe вернулась в лидеры британского чарта продаж. Игра заняла третье место по итогам прошлой недели благодаря набору с консолью Nintendo Switch, который способствовал увеличению продаж на 29%.
Первые две позиции чарта остались без изменений — FIFA 20 и Call of Duty: Modern Warfare соответственно. Mario Kart 8 Deluxe сместила с третьего места «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден», которая опустилась на четвёртую строчку. На пятом месте расположилась Pokémon Sword.
Единственным тайтлом, помимо гонки от Nintendo, чьи продажи увеличились на минувшей неделе,
- FIFA 20
- Call of Duty: Modern Warfare
- Mario Kart 8 Deluxe
- «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден»
- Pokémon Sword
- Just Dance 2020
- Luigi's Mansion 3
- Sea of Thieves
- Minecraft: Xbox Edition
- Pokémon Shield
Ранее NEWS.ru рассказал, что несколько инсайдеров раскрыли технические характеристики нового поколения игровых консолей Microsoft. Компания готовит к запуску две платформы — доступную Xbox Lockhart и её старшую версию Xbox Anaconda.
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