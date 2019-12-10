https://static.news.ru/photo/56743c7e-1b3c-11ea-8b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nintendo

Гонка Mario Kart 8 Deluxe вернулась в лидеры британского чарта продаж. Игра заняла третье место по итогам прошлой недели благодаря набору с консолью Nintendo Switch, который способствовал увеличению продаж на 29%.

Первые две позиции чарта остались без изменений — FIFA 20 и Call of Duty: Modern Warfare соответственно. Mario Kart 8 Deluxe сместила с третьего места «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден», которая опустилась на четвёртую строчку. На пятом месте расположилась Pokémon Sword.

Единственным тайтлом, помимо гонки от Nintendo, чьи продажи увеличились на минувшей неделе, стала танцевальная игра Just Dance 2020 (+16%). С полным списком игр-лидеров можно ознакомиться ниже:

FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Mario Kart 8 Deluxe «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден» Pokémon Sword Just Dance 2020 Luigi's Mansion 3 Sea of Thieves Minecraft: Xbox Edition Pokémon Shield

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