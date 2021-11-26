Крупную партию PlayStation 5 завезли в Россию, но достанутся они не всем

Консоли PlayStation 5 привезли в Россию перед Новым годом — их официально будут продавать только в «М.Видео» и «Эльдорадо», однако не всем, и только по одной приставке в руки. Как рассказали в холдинге, купить PS5 смогут только постоянные клиенты, которые много лет зарегистрированы в магазинах сети. Всем таким клиентам разошлют персональные предложения на почту, пишет DTF. Так сеть решила бороться с недобросовестными перекупщиками.

Мы получили новую партию PS5 и уже начали распределять комплекты из консолей, игр и аксессуаров по магазинам. Объём всё ещё достаточно ограниченный с учётом желающих и ажиотажа перед новогодними праздниками, — рассказали в компании.

Первая рассылка ждёт счастливчиков 29 ноября. В письме клиентов ждут персональные промокоды. Сначала компания порадует именно геймеров, которые ранее уже покупали в магазинах подобную технику. Продажа осуществляется только по паспорту.

Чтобы получить PS5 по рекомендованной цене, придётся взять весь комплект: в него входит один аксессуар, игра или подписка PS Plus. В итоге PS5 в комплекте стоит от 56 979 рублей, а с PS5 DE — от 49 297 рублей.

Ранее геймер поделился видеороликом, где показана дорога в популярной игре Minecraft общей протяжённостью 10 километров. Игрок рассказал, что на создание этого объекта у него ушло пять лет. Пост опубликован в ветке про Minecraft на Reddit.