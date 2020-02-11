https://static.news.ru/photo/e3f9a75e-4cb1-11ea-aa7c-fa163e074e61_660.jpg Red Dead Online Фото: Rockstar Games

Хакеры вновь начали досаждать игрокам в Red Dead Online. Виртуальные ковбои столкнулись на фронтире с необычными врагами — двухголовыми скелетами.

По словам пользователей, столкнувшихся с новой угрозой, противники неуязвимы, хотя некоторые игроки заметили, что им удалось их победить. Хакеры, позаимствовавшие модель скелета из файлов игры, контролируют «приспешников» с воздушного шара.

В сообщениях игроков также утверждается, что инфернальные враги появились как в PC, так и в PS4-версии RDO.

Ранее NEWS.ru рассказал, что исполнительный председатель Take-Two Штраус Зельник прокомментировал уход творческого вице-президента и сооснователя Rockstar Games Дэна Хаузера из компании.