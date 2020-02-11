Хакеры вновь начали досаждать игрокам в Red Dead Online. Виртуальные ковбои столкнулись на фронтире с необычными врагами — двухголовыми скелетами.
По словам пользователей, столкнувшихся с новой угрозой, противники неуязвимы, хотя некоторые игроки заметили, что им удалось их победить. Хакеры, позаимствовавшие модель скелета из файлов игры, контролируют «приспешников» с воздушного шара.
В сообщениях игроков также утверждается, что инфернальные враги появились как в PC, так и в PS4-версии RDO.
Ранее NEWS.ru рассказал, что исполнительный председатель Take-Two Штраус Зельник прокомментировал уход творческого вице-президента и сооснователя Rockstar Games Дэна Хаузера из компании.
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