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Студия IO Interactive рассказала о январском контенте для стелс-экшена HITMAN 2. Игроков ждёт реактивация неуловимых целей, первой из которых станет Марк Фабу в исполнении актёра Шона Бина («Игра престолов»).

Персонаж появится 17 января, и у виртуальных наёмных убийц будет 10 дней, чтобы завершить контракт. Если задание ранее было выполнено или провалено, то перепройти его будет нельзя.

Кроме того, разработчики намерены поддерживать HITMAN 2 в 2020 году с помощью кураторских контрактов (первым из них станет MulletPride) и миссий, рекомендованных самими авторами, — игроки получат доступ к 11 заданиям от IO Interactive с 9 января.

Ранее NEWS.ru рассказал, что более 1,2 млрд твитов в 2019 году пользователи посвятили игровой тематике. Самым обсуждаемым тайтлом в Twitter стала японская ролевая игра Fate/Grand Order.