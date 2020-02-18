Студия Rockstar Games объявила о возвращении экшена GTA IV в сервис Steam. Пользователям вместо стандартной игры и дополнений Episodes from Liberty City станет доступно издание Grand Theft Auto 4: Complete Edition.
Боевик лишится мультиплеерных функций, Games for Windows Live (GFWL) и таблицы лидеров. В игре также будут временно недоступны нескольких радиостанций: RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM.
Complete Edition будет бесплатным для владельцев GTA 4 и Episodes из Liberty City. Покупатели розничной версии смогут использовать свои коды для получения доступа к новому изданию.
Grand Theft Auto 4: Complete Edition появится в Steam и Rockstar Launcher сегодня, 19 февраля.
GTA 4 неожиданно пропала из Steam в середине января.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Дэн Хаузер, один из основателей Rockstar Games, покинет компанию. Последним рабочим днём творческого вице-президента компании станет 11 марта.
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