https://static.news.ru/photo/b9fd5832-52ed-11ea-a0a9-fa163e074e61_660.jpg GTA IV Фото: Rockstar Games

Студия Rockstar Games объявила о возвращении экшена GTA IV в сервис Steam. Пользователям вместо стандартной игры и дополнений Episodes from Liberty City станет доступно издание Grand Theft Auto 4: Complete Edition.

Боевик лишится мультиплеерных функций, Games for Windows Live (GFWL) и таблицы лидеров. В игре также будут временно недоступны нескольких радиостанций: RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM.

Complete Edition будет бесплатным для владельцев GTA 4 и Episodes из Liberty City. Покупатели розничной версии смогут использовать свои коды для получения доступа к новому изданию.

Grand Theft Auto 4: Complete Edition появится в Steam и Rockstar Launcher сегодня, 19 февраля.

GTA 4 неожиданно пропала из Steam в середине января.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Дэн Хаузер, один из основателей Rockstar Games, покинет компанию. Последним рабочим днём творческого вице-президента компании станет 11 марта.