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Игра Grand Theft Auto IV стала недоступна к покупке как в сервисе Steam, так и в собственном магазине Rockstar Games. В цифровом виде доступны лишь версии для консолей.

В компании Rockstar Games ситуацию комментировать не стали. Пользователи, между тем, предполагают, что у студии снова возникли проблемы с лицензиями на музыку для внутриигрового радио. В 2018 году из игры убрали около 50 композиций и вернули их только в августе 2019 года, но сама GTA IV при этом из магазинов не пропадала, передаёт Cybersport.

Grand Theft Auto IV вышла в апреле 2008 года приставках, а в декабре её портировали на PC. Игра имеет высочайшие оценки пользователей и критиков.

Как писал NEWS.ru ранее, студия Valve поделилась результатами в сервисе Steam за 2019 год. Разработчики представили лучшие новинки, самые продаваемые игры и лидеров по числу одновременных игроков.