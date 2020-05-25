Гитлер в Москве: игра от украинской студии посвящена победе Третьего рейха

https://static.news.ru/photo/a8914bee-9e83-11ea-8215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Starni Games

Украинская студия Starni Games объявила о выходе на сервисе Steam пошаговой стратегии в сеттинге Второй мировой войны Strategic Mind: Blitzkrieg. Игрокам предстоит возглавить Вооружённые силы Германии и «поставить на колени всю Европу».

По словам разработчиков, стратегия «создана командой настоящих знатоков истории Второй мировой войны, с большим вниманием к исторической достоверности и обилием мелких деталей». Студия захотела рассказать альтернативную историю, во время которой германское командование показано «чуть более успешным и дальновидным».

События Strategic Mind: Blitzkrieg развернутся в Европе и Северной Африке. Игроков ждёт сюжетная кампания, состоящая из 20 заданий. Большая часть миссий посвящена историческим сражениям, однако создатели также добавили четыре битвы из альтернативной истории.

Во время прохождения, как отмечают авторы, игроки встретятся с историческими личностями немецкой армии и политическими деятелями: Францем Гальдером, Гейнцем Гудерианом, Эрихом фон Манштейном, Эрвином Роммелем, Карлом Дёницем, Вильгельмом Канарисом, Германом Герингом и другими.

Strategic Mind: Blitzkrieg — это не первая игра Starni Games, действие которой происходит на полях сражений Второй мировой. Ранее украинская студия выпустила стратегию Strategic Mind: The Pacific, посвящённую сражениям США и Японии в Тихом океане, и варгейм Panzer Strategy.

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