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Актёр озвучивания Джон Сент-Джон, наиболее известный как голос Дюка Нюкема из одноимённой серии видеоигр, опубликовал в Twitter подборку с фразами для пикапа. Он записал их в образе культового персонажа, который подкатывает к девушкам во время пандемии коронавируса COVID-19.

Если COVID-19 не может тебя достать, может быть, я смогу? (игра слов — take out переводится как «достать» или пригласить кого-то куда-то) Это у тебя антисептик в кармане или ты...