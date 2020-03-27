Сервис Epic Games Store (EGS) начал возвращать деньги пользователям за купленную копию World War Z. Рефанд связан с начавшейся 26 марта бесплатной раздачей игр, участником которой стал кооперативный экшен.
Как заявила Epic Games, игроки, купившие World War Z после 13 февраля 2020 года (19:00 по московскому времени), получили возможность оформить возврат средств.
Пользователи EGS могут забрать боевик вместе с двумя другими тайтлами, Figment и Tormentor x Punisher, до 2 апреля.
Ранее NEWS.ru рассказал, что актёр озвучивания Джон Сент-Джон, наиболее известный как голос Дюка Нюкема из одноимённой серии видеоигр, опубликовал в Twitter подборку с фразами для пикапа. Он записал их в образе культового персонажа, который подкатывает к девушкам во время пандемии коронавируса COVID-19.
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