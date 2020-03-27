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Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.

Действие ремейка охватит период до и после событий второй части. Джилл Валентайн решает выбраться из Раккун-сити после того, как город наводнили зомби и другие монстры, но на её пути встаёт...