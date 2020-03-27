Актёр озвучивания Джон Сент-Джон, наиболее известный как голос Дюка Нюкема из одноимённой серии видеоигр, опубликовал в Twitter подборку с фразами для пикапа. Он записал их в образе культового персонажа, который подкатывает к девушкам во время пандемии коронавируса COVID-19.
Если COVID-19 не может тебя достать, может быть, я смогу? (игра слов — take out переводится как «достать» или пригласить кого-то куда-то)
Это у тебя антисептик в кармане или ты просто рада быть в шести футах (почти 183 см) от меня?
Я увидел тебя в дальнем углу бара. Оставайся там.
Эй, детка, могу ли я доставить тебе выпить?
Из-за того что все библиотеки закрыты, я навещу тебя.
Ты не можешь произнести virus без U («ты») и I («я»).
Эй, малышка, нужна туалетная бумага? Потому что я могу стать твоим прекрасным принцем-спасителем (Prince Charmin. Charmin — бренд туалетной бумаги).
Без тебя моя жизнь так же пуста, как полка в супермаркете.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.