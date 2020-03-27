https://static.news.ru/photo/0a5bdfee-7010-11ea-9759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Resident Evil 3

Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.

Действие ремейка охватит период до и после событий второй части. Джилл Валентайн решает выбраться из Раккун-сити после того, как город наводнили зомби и другие монстры, но на её пути встаёт Немезис, экспериментальное оружие Umbrella, которое начинает охоту на членов спецотряда S.T.A.R.S.

Ремейк Resident Evil 3 поступит в продажу 3 апреля на PC, PS4 и Xbox One. В качестве бонуса игроки получат вышеупомянутую Resistance с асимметричным геймплеем.

В конце марта Capcom также предупредила о возможных задержках физических копий игры в некоторых европейских странах.