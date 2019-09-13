https://static.news.ru/photo/6964dcdc-d526-11e9-be8d-fa163e074e61_660.jpg Resident Evil Фото: Capcom

Компания Capcom в рамках выставки TGS 2019 представила дебютный геймплей Project Resistance, асимметричного экшен-хоррора во вселенной Resident Evil.

Четверым выжившим предстоит спастись, сразившись с монстрами и избежав всех препятствий. У каждого персонажа будут уникальные навыки, вроде усиленных рукопашных атак, лечения напарников и возможности взломать устройства.

Расставлять зомби и ловушки по локации будет пятый игрок, задача которого заключается в уничтожении квартета героев. В определённые моменты игры он даже сможет взять под управление как мертвецов, так и Тирана, известного также как Мистер Икс из RE 2.

Закрытое бета-тестирование Project Resistance пройдёт с 4 по 7 октября. Игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Дата её выхода пока не раскрывается.

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