Bloomberg: ролевая игра по «Гарри Поттеру» выйдет в 2021 году

https://static.news.ru/photo/557b1670-ba11-11ea-9159-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Гарри Поттер» Фото: filmstills.net/Global Look Press

Джейсон Шрайер из Bloomberg поделился новой информацией о разрабатываемой ролевой игре по «Гарри Поттеру». Неанонсированный проект должен выйти в 2021 году на ряде платформе, включая готовящиеся к выходу консоли следующего поколения PS5 и Xbox Series X.

По словам журналиста, разработчики проекта чувствуют себя некомфортно из-за спорных высказываний автора серии книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг. При этом писательница участвует в создании RPG, но её вовлечённость минимальна.

За разработку ролевой игры отвечает Avalanche Software, работавшая в последние годы над игровыми проектами Disney. Проект должны были анонсировать в рамках игровой выставки E3 2020, но из-за отмены мероприятия презентацию отложили на неопределённый срок.

Шрайер также подтвердил, что новую игру про Бэтмена покажут в рамках онлайн-мероприятия DC FanDome, которое пройдёт 22 августа. Анонс проекта по «Гарри Поттеру» состоится позже, поделился источник репортёра.

В конце мая NEWS.ru рассказал, что Гарри Поттер из серии детских романов британской писательницы Джоан Роулинг возглавил российский рейтинг любимых персонажей детских книг. Список приурочен к празднованию Международного дня защиты детей.