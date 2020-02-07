https://static.news.ru/photo/5b3f0442-499e-11ea-88c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niu Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Xiaomi прокомментировала новость о создании Глобального альянса разработчиков услуг. Как заявили в пресс-службе компании, сервис китайских производителей не заинтересован в создании конкуренции с Google Play.

Глобальный альянс разработчиков сервисов (Global Developer Service Alliance, или GDSA) предназначен исключительно для облегчения загрузки приложений разработчиками в соответствующие магазины приложений Xiaomi, OPPO и Vivo. Данный сервис не заинтересован в создании конкуренции с Google Play Store, — рассказали NEWS.ru в пресс-службе Xiaomi.

Ранее издание Reuters сообщило, что четыре китайских мобильных гиганта — Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo — объединяют усилия, чтобы создать платформу для разработчиков за пределами Китая. Она позволит авторам одновременно загружать программы в магазины приложений.

Эксперты предположили, что компании хотят создать сильного конкурента Google и её магазину приложений Google Play.

Прототип веб-сайта GDSA говорит, что платформа первоначально будет охватывать девять «регионов», включая Индию, Индонезию и Россию, писал NEWS.ru.