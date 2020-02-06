https://static.news.ru/photo/7a757782-48d2-11ea-ba53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Четыре китайских мобильных гиганта — Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo — объединяют усилия, чтобы создать платформу для разработчиков за пределами Китая. Она позволит авторам одновременно загружать программы в магазины приложений.

По словам людей, знакомых с планами компаний, платформа должна облегчить разработчикам игр, музыки, фильмов и другого ПО продвижение продуктов на зарубежных рынках. Сами производители при этом объединятся в так называемый Глобальный альянс разработчиков услуг (Global Developer Service Alliance, или GDSA).

Компании хотели объявить о нём в марте, но вспышка коронавируса в Китае могла нарушить первоначальные планы. Прототип веб-сайта GDSA говорит, что платформа первоначально будет охватывать девять «регионов», включая Индию, Индонезию и Россию.

Эксперты считают, что таким образом китайские фирмы хотят создать сильного конкурента Google и её магазина приложений Google Play, предложив разработчикам более выгодные денежные стимулы.

Создавая этот альянс, каждая компания будет стремиться использовать преимущества других в разных регионах, имея сильную пользовательскую базу Xiaomi в Индии, Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии и Huawei в Европе, — рассказала Reuters Николь Пэн из аналитической фирмы Canalys.

Ранее NEWS.ru писал, что Google подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию нового товарного знака. Он получит название Pigweed, а в качестве категории значится «программное обеспечение для работы с компьютером».