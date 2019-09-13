https://static.news.ru/photo/d2535dee-d61c-11e9-abb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Исследователь безопасности Хосе Родригес (Jose Rodriguez) обнаружил уязвимость в iOS 13. Она позволяет пользователю обойти экран блокировки и получить доступ ко всей контактной информации на iPhone.

Родригес сообщил о находке Apple 17 июля, но уязвимость присутствует в Gold Master-версии грядущей мобильной операционной системы.

Примечательно, что специалист использовал схожий подход на iOS 12.1 в 2018 году. Он делал звонок по FaceTime, а затем через голосового помощника Siri получал доступ к функции VoiceOver. После чего Родригес переходил к списку контактов и узнавал личные данные юзеров: электронную почту, номер телефона, адресную информацию и т.д.

iOS 13 станет доступна для «яблочных» пользователей 19 сентября.

Ранее News.ru сообщил, что исследователи кибербезопасности обнаружили новую критическую уязвимость в сим-картах, позволяющую злоумышленникам с помощью СМС-сообщения взломать смартфоны и шпионить за жертвами.