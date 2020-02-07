https://static.news.ru/photo/d7998d78-4994-11ea-8474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Jentzsch/Global Look Press

Исследователи кибербезопасности Check Point Research обнаружили уязвимость в умных лампочках Philips Hue и их контроллерах. Она позволяла потенциальному злоумышленнику получить доступ к рабочей и домашней сети и загрузить вредоносное программное обеспечение (ПО).

Специалисты применили атаку, изменив цвет или яркость заражённого устройства. Жертва, решившая, что с девайсом произошёл сбой, перезапускает лампочку и вновь добавляет её в сеть из приложения. В этом момент потенциальные хакеры с помощью скомпрометированной лампочки устройства могут начать распространение шпионского ПО и программ-вымогателей.

Исследователи сообщили об уязвимости Philips и Signify, владельцу бренда Philips Hue, в ноябре 2019 года, и разработчики чуть позже исправили версию прошивки.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook устранила уязвимость в WhatsApp. Посредством desktop-версии мессенджера и подключения к компьютеру WhatsApp for iPhone она позволяла осуществлять межсайтовый скриптинг и читать локальные файлы на Windows и macOS.