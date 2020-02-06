Компания Facebook устранила уязвимость в WhatsApp. Посредством desktop-версии мессенджера и подключения к компьютеру WhatsApp for iPhone она позволяла осуществлять межсайтовый скриптинг и читать локальные файлы на Windows и macOS.
Подобный тип атаки заключается во внедрении в выдаваемую веб-системой страницу вредоносного кода. Он будет выполнен при открытие ссылки, что в дальнейшем обернётся его взаимодействием с веб-сервером злоумышленника.
Уязвимость
Ранее NEWS.ru рассказал, что 99% мобильных вредоносных программ обнаруживаются на Android-устройствах. При этом владельцы 90% гаджетов не обновляют их до актуальной версии операционной системы (ОС) с исправленными уязвимостями.
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