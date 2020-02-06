https://static.news.ru/photo/65334604-48e8-11ea-87ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Facebook устранила уязвимость в WhatsApp. Посредством desktop-версии мессенджера и подключения к компьютеру WhatsApp for iPhone она позволяла осуществлять межсайтовый скриптинг и читать локальные файлы на Windows и macOS.

Подобный тип атаки заключается во внедрении в выдаваемую веб-системой страницу вредоносного кода. Он будет выполнен при открытие ссылки, что в дальнейшем обернётся его взаимодействием с веб-сервером злоумышленника.

Уязвимость обнаружили специалист по кибербезопасности Гал Вейцман (Gal Weizman) из компании PerimeterX, давший ей идентификатор CVE-2019-18426 . Проблема затрагивала все версии WhatsApp Desktop старше 0.3.9309 и WhatsApp for iPhone всех версий старше 2.20.10.

Ранее NEWS.ru рассказал, что 99% мобильных вредоносных программ обнаруживаются на Android-устройствах. При этом владельцы 90% гаджетов не обновляют их до актуальной версии операционной системы (ОС) с исправленными уязвимостями.