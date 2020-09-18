Специалист рассказал, как восстановить доступ к заблокированному телефону

https://static.news.ru/photo/4dfbb944-fa2c-11ea-9799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Эксперт назвал способы, как можно восстановить доступ к заблокированному телефону.

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков сообщил, что есть два способа восстановления доступа — обычный и аварийный.

Сначала можно попробовать разблокировать телефон с помощью сброса старого пароля или использовать альтернативные способы авторизации.

Ссылка для восстановления пароля может быть выслана на указанный заранее электронный адрес, отправлена в личный кабинет пользователя в социальных сетях или на сайт производителя. Это наилучший вариант, доступный, однако, лишь предусмотрительным пользователям, позаботившимся обо всём заранее, — привели слова Тимура Садыкова в агентстве «Прайм».

Если обычные способы восстановления доступа к телефону не помогли, то можно перейти к более радикальным: загрузка устройства в режиме ограниченных возможностей, что позволит сменить пароли, или же возврат устройства к заводским настройкам, который сбросит все данные, в том числе и пароль.

Лучшим способом предотвращения нежелательной блокировки телефона является его синхронизация с личным кабинетом на сайте производителя с привязкой к электронному адресу. Дополнительным преимуществом этого подхода является значительное упрощение «переезда» на новое устройство, — процитировали эксперта в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт рассказал, каким образом смартфон может выдать местоположение своего владельца даже при выключенной геолокации. По его словам, при отключённой геолокации и запрете приложениям считывать информацию о местоположении хозяина телефона злоумышленники всё равно могут узнать координаты местонахождения человека.