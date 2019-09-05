https://static.news.ru/photo/0931235c-cfdb-11e9-99a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: techristic/twitter.com

Компания Sony в рамках выставки IFA 2019 показала новый смартфон Xperia 5. Производитель называет устройство компактной версией Xperia 1.

Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-экран с соотношением 21:9 и разрешением Full HD+, тройную основную камеру по 12 Мп каждая, селфи-камеру на 8 Мп и аккумулятор на 3140 мАч. Аппаратной основой Xperia 1 стали процессор Snapdragon 855, 6 Гб оперативной и 128 Гб флэш-памяти с поддержкой microSD объёмом до 512 Гб.

Устройство, работающее под управлением Android 9.0 Pie, получило защиту корпуса от воды и пыли IP65/IP68? стекло Corning Gorilla Glass 6, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и поддержку двух nanoSIM-карт.

Старт продаж Sony Xperia 5 намечен на октябрь.

Ранее News.ru сообщил, что Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев. Она уже тестируется как внутри компании, так и среди зарубежных поставщиков, и может появиться в линейке iPhone 2020 года.