Аппарат оснастили двойной основной камерой на 13 и 2 Мп, более ёмким аккумулятором мощностью на 4000 мАч, а также сканером отпечатков пальцев, разместившимся на задней панели.
Смартфон получил 6,2-дюймовый экран Infinity-V, восьмиядерную однокристальную систему, 2 Гб оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти с возможностью увеличения до 512 Гб с помощью micro-SD.
Galaxy A10s работает на Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI. Цена и дата выхода смартфона пока неизвестны.
Ранее News.ru рассказал, что Samsung в сотрудничестве с Xiaomi продемонстрировала датчик изображения ISOCELL Bright HMX. Разработка представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, размеры которого составляют 1/1,33 дюйма.