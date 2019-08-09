https://static.news.ru/photo/0bed5f76-bcf2-11e9-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MobilePhones_TT/Twitter

Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A10s. Устройство представляет собой улучшенную версию оригинальной модели.

Аппарат оснастили двойной основной камерой на 13 и 2 Мп, более ёмким аккумулятором мощностью на 4000 мАч, а также сканером отпечатков пальцев, разместившимся на задней панели.

Смартфон получил 6,2-дюймовый экран Infinity-V, восьмиядерную однокристальную систему, 2 Гб оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти с возможностью увеличения до 512 Гб с помощью micro-SD.

Galaxy A10s работает на Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI. Цена и дата выхода смартфона пока неизвестны.

Ранее News.ru рассказал, что Samsung в сотрудничестве с Xiaomi продемонстрировала датчик изображения ISOCELL Bright HMX. Разработка представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, размеры которого составляют 1/1,33 дюйма.