https://static.news.ru/photo/f07911ce-4d04-11ea-a41f-fa163e074e61_660.jpg Презентация Samsung Galaxy S20 Фото: SamsungRussia/twitter.com

Samsung в рамках специального мероприятия представила линейку флагманов Galaxy S20. Производитель подготовил новую архитектуру камеры, которая сочетает искусственный интеллект с самым большим датчиком изображения компании — 108 Мп.

Galaxy S20 получил 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей Infinity-O с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой на 12, 64 (телефото с трёхкратным оптическим зумом) и 12 Мп (ультраширокий объектив), 10-мегапиксельной фронтальной камерой, расположенной в дыре, и батареей ёмкостью 4 тысячи мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 25 Вт.

Устройство оснащено процессором Exynos 990, 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флеш-памяти. Средняя модель, Galaxy S20+, отличается экраном на 6,7 дюйма, аккумулятором ёмкостью 4,5 тысячи мАч и наличием камеры глубины.

Топовый Galaxy S20 Ultra получил 6,9-дюймовый дисплей, 40-мегапиксельную селфи-камеру, основную квадрокамеру на 12 (ультраширокоугольная), 108 (широкоугольная), 48 Мп (телефото) + ToF-датчик и батарею на 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 45 Вт и 12 Гб RAM.

Компания также презентовала новые беспроводные наушники Galaxy Buds+. Они получили дополнительное автономное время (до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки) и совместимость с iOS посредством специального приложения.

Линейка Galaxy S20 с поддержкой 5G поступит в продажу 13 марта по цене от 66 990 руб. Наушники станут доступны в тот же день — их стоимость составит 10 990 руб.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung объяснила блокировку умных телевизоров в России тем, что они не получили сертификаты для использования в России.