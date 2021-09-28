Россиянам раскрыли новую схему мошенничества во «ВКонтакте»

В пресс-службе Роскачества россиянам раскрыли, как работает новая схема мошенничества через популярную социальную сеть «ВКонтакте». В рамках мониторинга соцсетей специалисты Центра цифровой экспертизы обнаружили в «ВК» сеть из восьми сообществ вида «коробка с сюрпризом» (Random Box, FREEBOX, Take-Box и прочие названия). Они несли в себе признаки рекламы азартных игр и мошенничества.

В пабликах за небольшую плату (в среднем от 200 до 1,2 тысяч рублей) пользователю предлагали открыть виртуальную коробку, где ему случайным образом якобы мог выпасть подарка. Чаще всего мошенники завлекают дорогой техникой.

На самом деле, никакую технику никто из игравших не получил и не мог получить. Положительные отзывы, как выяснили специалисты, судя по всему, пишут боты. В Роскачестве отметили: даже если бы активность с коробками действительно приводила к выигрышу призов, «это, несомненно, является противоправной схемой, аналогичной запрещённым в России онлайн-казино».

В ходе анализа поисковой выдачи было обнаружено не менее 16 сайтов, которые визуально и функционально аналогичны описанным мошенническим ресурсам. Все найденные ресурсы на данный момент заблокированы.

Ранее юрист рассказал, что существует фраза, с помощью которой телефонные мошенники, как правило, доводят свой замысел до конца. Она проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования.