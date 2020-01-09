https://static.news.ru/photo/fc9ff6f0-3370-11ea-940c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор напомнил, как безопасно пользоваться мобильным телефоном и уменьшить от него вред для здоровья. Информация опубликована на сайте ведомства.

Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю её часть и вертикально. Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза, - говорится в сообщении.

Также ведомство рекомендует уменьшить продолжительность разговора до двух минут и делать паузы между звонками не менее 15 минут. Хорошим решением будет использовать сообщения вместо звонка.

Кроме того, очки с металлической оправой могут увеличить интенсивность электромагнитного поля, поэтому их рекомендуется снимать до разговора.

Подносить трубку к уху лучше после ответа на том конце. В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности независимо от условий связи в данном месте. В то же время, через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, ведомство не рекомендует долго играть на телефоне, класть телефон на кровать перед сном, а также носить в карманах брюк, на груди или на поясе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты рассказали о том, как правильно заряжать телефон.