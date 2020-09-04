Разработчики WhatsApp устранили шесть уязвимостей в программе

https://static.news.ru/photo/e421d372-eeb0-11ea-badf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

В коде мессенджера WhatsApp были обнаружены шесть новых уязвимых мест.

Согласно сообщению справочного центра приложения, все шесть уязвимостей уже устранены, пишет Lenta.Ru.

Несмотря на то что хакеры могли дистанционно воспользоваться слабыми местами в коде программы, следов того, что кто-то ими воспользовался, нет, отмечают в компании.

Пять уязвимостей были исправлены в день обнаружения, на устранение последней потребовалось несколько дней, отмечают в WhatsApp.

Также в сообщении говорится, что разработчики чата запустили специальный сайт, где будут уведомлять пользователей о новых погрешностях программы, подчеркнув, что это поможет быстрее исправлять ошибки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что WhatsApp анонсировал новую функцию, которая позволит работать с архивными файлами. Когда эта функция будет добавлена, пока неизвестно.