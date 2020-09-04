Разработчики WhatsApp устранили шесть уязвимостей в программе

В коде мессенджера WhatsApp были обнаружены шесть новых уязвимых мест.
Согласно сообщению справочного центра приложения, все шесть уязвимостей уже устранены,
Несмотря на то что хакеры могли дистанционно воспользоваться слабыми местами в коде программы, следов того, что кто-то ими воспользовался, нет, отмечают в компании.
Пять уязвимостей были исправлены в день обнаружения, на устранение последней потребовалось несколько дней, отмечают в WhatsApp.
Также в сообщении говорится, что разработчики чата запустили специальный сайт, где будут уведомлять пользователей о новых погрешностях программы, подчеркнув, что это поможет быстрее исправлять ошибки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что WhatsApp анонсировал новую функцию, которая позволит работать с архивными файлами. Когда эта функция будет добавлена, пока неизвестно.
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