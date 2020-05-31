Производство iPhone 12 может стартовать в июле

https://static.news.ru/photo/8f60fc5a-a3f1-11ea-8b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: apple.com

Серийное производство 6,1-дюймовых моделей iPhone 12 стартует в июле–августе. Остальными устройствами линейки Apple займётся позднее.

Причина, по которой производство двух моделей с 6,1-дюймовыми экранами начнётся раньше остальных, заключается в том, что они будут использовать сенсорные модули, отданные на аутсорсинг другим партнёрам по цепочке поставок, передаёт DigiTimes со ссылкой на источники.

В то же время 5,4-дюймовый и 6,7-дюймовый iPhone 12 будут оснащены OLED-панелями от Samsung с технологией Y-OCTA Touch.

По слухам, Apple выпустит четыре новые модели iPhone в традиционные сроки — сентябрь или октябрь. Однако ограничения поставок и задержки в наращивании производства могут отложить запуск новинок на более поздний срок.

Ранее NEWS.ru рассказал, что компания Apple объявила о старте продаж в США сертифицированных восстановленных смартфонов iPhone XR. Пользователи, таким образом, могут сэкономить на покупке «яблочных» аппаратов от $100.