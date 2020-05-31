Гаджеты

Обои для Android «ломают» некоторые смартфоны

15:10, 01 июня 2020
Nokia X6 Nokia X6 Фото: Nokia.com

Пользователи обратили внимание на определённое изображение для смартфонов. Его установка в качестве обоев вызывает системные ошибки и выводит из строя некоторые Android-устройства.

Одним из первых о проблеме сообщил инсайдер Ice Universe. По его словам, изображение вызывает непрерывное включение и выключение дисплея и дальнейшую перезагрузку смартфона. Ошибка появляется на девайсах Samsung и Pixel от Google, но может также затронуть и аппараты других производителей. Решение проблемы — смена обоев или сброс до заводских настроек.

Причиной сбоя, скорее всего, стала цветовая кодировка картинки: изображение относится к пространству RGB, в то время как Android поддерживает sRGB. Samsung уже работает над патчем, который устранит ошибку. Google пока не прокомментировала происходящее.

Ранее NEWS.ru рассказал, что сбой зафиксирован в работе интернет-сервисов Сбербанка. В кредитной организации подтвердили: о проблеме известно, специалисты уже занимаются её решением и устранят причину в ближайшее время.

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