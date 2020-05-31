Обои для Android «ломают» некоторые смартфоны

Одним из первых о проблеме сообщил инсайдер Ice Universe. По его словам, изображение вызывает непрерывное включение и выключение дисплея и дальнейшую перезагрузку смартфона. Ошибка появляется на девайсах Samsung и Pixel от Google, но может также затронуть и аппараты других производителей. Решение проблемы — смена обоев или сброс до заводских настроек.
Причиной сбоя, скорее всего, стала цветовая кодировка картинки: изображение относится к пространству RGB, в то время как Android поддерживает sRGB. Samsung уже работает над патчем, который устранит ошибку. Google пока не прокомментировала происходящее.
Ранее NEWS.ru рассказал, что сбой зафиксирован в работе интернет-сервисов Сбербанка. В кредитной организации подтвердили: о проблеме известно, специалисты уже занимаются её решением и устранят причину в ближайшее время.