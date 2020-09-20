Новая долгожданная функция появится в WhatsApp

https://static.news.ru/photo/fb6c831a-fba8-11ea-b375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Разработчики популярного мессенджера добавят в приложение функцию одновременного подключения нескольких устройств к одной учётной записи.

По данным портала WABetainfo, открытое бета-тестирование этого обновления начнётся в ближайшее время. Пользоваться одной учётной записью, прикреплённой к номеру мобильного телефона, можно будет с четырёх устройств одновременно.

Отмечается, что разработчики готовят также совершенный интерфейс версии приложения для ПК. Все данные с мобильных устройств синхронизируются с декстопной версией, этот процесс будет зашифрован. Пользоваться приложением на компьютере будет можно, даже если гаджет с сим-картой, к которой привязана учётная запись WhatApp, отключен.

Прежде многие пользователи указывали на неудобства от отсутствия возможности подключить к «учётке» другие устройства.

Как писал NEWS.ru ранее, в WhatsApp появился баг, который полностью ломает мессенджер. По данным пользователей, он представляет собой комбинацию бессвязных символов. Отмечается, что эта «текстовая бомба» быстро распространяется по Сети и если на смартфоне не предусмотрено резервное копирование, то можно потерять все свои файлы.