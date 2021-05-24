Названы способы ускорить работу ноутбука

https://static.news.ru/photo/27830630-d6c5-11ea-92f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, что нужно делать, если ноутбук вдруг начал медленно работать, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиапроектов Mil.ru Group Дмитрий Рябинкин.

По словам Рябинкина, если компьютер начал «тормозить», следует проверить список автозагрузок и убрать все приложения, в которых нет постоянной необходимости.

Это поможет ощутимо разгрузить ресурсы компьютера. Очень полезно также провести ревизию всех приложений на компьютере и удалить ненужные, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в числе таких программ могут быть не только те, что были загружены пользователем, но и предустановленные производителем, которыми владелец компьютера не пользуется.

Также для ускорения работы компьютера следует очистить жёсткий диск от ненужных файлов, занимающих место и тормозящих работу. Для этого можно использовать специальные утилиты или базовые программы, встроенные в систему.

Если удаление происходит автоматическими средствами, стоит внимательно следить за удаляемым, чтобы не потерять важную информацию, — сказал Рябинкин.

Кроме того, он посоветовал проверить настройки энергосбережения и в случае необходимости выставить режим максимальной производительности, который по умолчанию часто бывает отключён, при этом страдает скорость работы компьютера.

Также эксперт рекомендовал отключить дополнительные эффекты интерфейса, например эффект прозрачности.

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