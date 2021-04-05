Макет нового IPhone 13 утёк в СМИ

https://static.news.ru/photo/3e4f989e-9603-11eb-a1f5-96000091f725_660.jpg Фото: Mac Otakara/youtube.com

Японское издание Macotakara получило в своё распоряжение макет нового iPhone 13, который также может получить название iPhone 12s. Трёхмерная болванка предназначена для производителей аксессуаров.

Журналисты опубликовали видеоролик, на котором видны изменения в дизайне предполагаемой новинки по сравнению с актуальной моделью. Макет не отражает больших преобразований внешнего вида устройства, основным из них будет изменение «чёлки» на верхней части экрана.

Теперь панель, на которой расположены фронтальная камера и датчики Face ID, будет уже почти на сантиметр. Кроме того, камера сменит расположение и будет размещена слева, а не справа. Динамик будет размещён в рамке вокруг экрана, а не на «чёлке».

Ранее в СМИ появились фотографии стёкол нового iPhone. На них видны те же изменения. Однако все слухи могут не подтвердиться, а достоверной информации о новом смартфоне от Apple нет и не будет до его официальной презентации.

Накануне эксперт в сфере IT Дэниел Айвс рассказал, что компания Apple собирается выпустить новые смартфоны как обычно, в начале осени. Судя по открытым данным, анонс гаджетов состоится на третьей неделе сентября. К такому мнению Айвс пришёл после изучения отчётов о цепочках поставок компонентов для iPhone, писал NEWS.ru.