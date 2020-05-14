Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro «видит» некоторые вещи насквозь

13:13, 14 мая 2020 11
Фото: oneplus.com

Владельцы смартфона OnePlus 8 Pro обнаружили интересную способность камеры устройства — она может «просвечивать» некоторые предметы с помощью фильтра «Фотохром».

Инсайдер Бенджамин Гескин решил поэкспериментировать с аппаратом. Он «просветил» несколько предметов, включая фотографии, фигурки, контроллеры Oculus Quest и Apple TV. Смартфон может «просвечивать» различные материалы: пластик, стекло, краску.

Гескин также выяснил, что камера фиксирует инфракрасное излучение: в наглядной демонстрации он использовал iPhone с его сканером Face ID.

При этом одежду OnePlus 8 Pro «просвечивает» не так хорошо. Размещённый под футболкой листок с надписью камера «видит», но тело уже ей недоступно.

В середине апреля OnePlus презентовала в рамках трансляции флагманскую линейку OnePlus 8. Смартфоны получили чипсет Snapdragon 865 и поддержку 5G, а Pro-модель — дисплей с частотой обновления 120 Гц, писал NEWS.ru.

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