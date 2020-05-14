Камера OnePlus 8 Pro «видит» некоторые вещи насквозь

https://static.news.ru/photo/1a837e30-95cd-11ea-88a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: oneplus.com

Владельцы смартфона OnePlus 8 Pro обнаружили интересную способность камеры устройства — она может «просвечивать» некоторые предметы с помощью фильтра «Фотохром».

One of the best examples #OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Инсайдер Бенджамин Гескин решил поэкспериментировать с аппаратом. Он «просветил» несколько предметов, включая фотографии, фигурки, контроллеры Oculus Quest и Apple TV. Смартфон может «просвечивать» различные материалы: пластик, стекло, краску.

Interesting how it separates marker from photos pic.twitter.com/w2LFx5c56I — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Гескин также выяснил, что камера фиксирует инфракрасное излучение: в наглядной демонстрации он использовал iPhone с его сканером Face ID.

Face ID Unlock & Memoji via #OnePlus8Pro 'Color Filter' camera pic.twitter.com/6xemKuZ1El — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

При этом одежду OnePlus 8 Pro «просвечивает» не так хорошо. Размещённый под футболкой листок с надписью камера «видит», но тело уже ей недоступно.

В середине апреля OnePlus презентовала в рамках трансляции флагманскую линейку OnePlus 8. Смартфоны получили чипсет Snapdragon 865 и поддержку 5G, а Pro-модель — дисплей с частотой обновления 120 Гц, писал NEWS.ru.