Камера OnePlus 8 Pro «видит» некоторые вещи насквозь

Инсайдер Бенджамин Гескин решил поэкспериментировать с аппаратом. Он «просветил» несколько предметов, включая фотографии, фигурки, контроллеры Oculus Quest и Apple TV. Смартфон может «просвечивать» различные материалы: пластик, стекло, краску.
При этом одежду OnePlus 8 Pro «просвечивает» не так хорошо. Размещённый под футболкой листок с надписью камера «видит», но тело уже ей недоступно.
В середине апреля OnePlus презентовала в рамках трансляции флагманскую линейку OnePlus 8. Смартфоны получили чипсет Snapdragon 865 и поддержку 5G, а Pro-модель — дисплей с частотой обновления 120 Гц, писал NEWS.ru.