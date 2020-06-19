В этом году из-за пандемии COVID-19 Apple чуть сдвинула дату начала Всемирной конференции разработчиков (WWDC) и перенесла её в онлайн-формат. Грядущее мероприятие обещает быть богатым на всевозможные анонсы, как программные, так и «железные». Что же приготовили в Купертино для своих пользователей, читайте в материале NEWS.ru.

iOS 14

Одним из главных изменений станет обновлённый экран «Домой». iOS 14 позволит юзерам просматривать установленные приложения списком. Разработчики также добавят возможность сортировать программы в алфавитном порядке, по количеству непрочитанных уведомлений и по недавно запущенным.

С новой версией операционной системы пользователи смогут устанавливать сторонние приложения по умолчанию (например, Карты Google вместо «яблочных» или Chrome на замену Safari). Таким образом Apple хочет избавиться от клейма монополиста.

К слову, Еврокомиссия начала официальные антимонопольные расследования в отношении американской компании. Они коснутся ограничений, наложенных Apple в своих соглашениях с фирмами, которые хотят распространять приложения для пользователей устройств Apple, а также мер по интеграции Apple Pay в приложения и сайты на iPhone и iPad, ограничений Apple на доступ к функциональности Near Field Communication (NFC) на iPhone для платежей в магазинах и возможных отказов в доступе к Apple Pay.

Но вернёмся к iOS 14. Вместе с ней Apple хочет добавить функцию запуска приложений без предварительной установки. API получил кодовое название Clips. С помощью ссылки или QR-кода пользователь перейдёт к странице Safari с частичным функционалом приложения. Браузер, в свою очередь, сможет переводить страницы, как в Chrome. При этом смартфону даже не потребуется подключение к Wi-Fi или сотовой сети.

Apple намерена развить и возможности дополненной реальности (AR). Новое приложение позволит получить больше информации об окружающих предметах без необходимости их поиска в Интернете. Компания уже тестирует ПО совместно с Apple Store и Starbucks. Приложение станет частью готовящихся к выходу «яблочных» AR-очков.

В Купертино намерены уделить внимание и спортивной жизни пользователей, выпустив приложение под названием Fit или Fitness для iOS 14, watchOS 7 и tvOS 14. Юзеры смогут загружать фитнес-ролики с различными тренировками и упражнениями. Умные часы Apple, в свою очередь, будут параллельно отслеживать активность владельца устройства.

Купертинцы также добавят в iOS 14 новый API-интерфейс PencilKit, который позволит использовать Apple Pencil для распознавания и преобразования рукописного текста. Опцию можно будет использовать в «Сообщениях», «Почте», «Календаре» и в других приложениях. Сторонние разработчики также должны получить доступ к PencilKit.

iMessage научится делать тег контактов (при помощи @) в групповых чатах, отменять отправку сообщений и отмечать последнее сообщение как непрочитанное. Упомянутые действия пока находятся в стадии тестирования и могут не появиться в релизной версии iOS 14.

iOS 14 будет совместима со всеми устройствами, работающими на iOS 13.

За несколько дней до презентации техноблогер и инсайдер Джон Проссер рассказал, что Apple хочет переименовать мобильную операционную систему в iPhone OS, то есть вернуться к прежнему названию.

AP Photo/Jeff Chiu/ТАСС

AirTag

WWDC 2020 должна стать площадкой для анонса устройства для отслеживания предметов AirTag, слухи о котором курсируют по Сети в течение долгого времени. «Маячок» должен включаться простым нажатием кнопки на нём, а для его подключения к iPhone или iPad пользователю нужно будет поднести девайс к нужному устройству.

AirTag будет работать на батарейке CR2032. Небольшую RFID-метку можно будет прикрепить к любому предмету и отследить его через приложение «Локатор».

В октябре 2019 года российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.

Единая подписка на сервисы Apple

Пользователи, скорее всего, получат возможность оформить единую подписку на «яблочные» сервисы. Её упоминание нашли в коде iOS 13.5.5. Найденные файлы, которые отсутствовали в более ранних версиях мобильной операционной системы, включают упоминания «пакетного предложения», «пакетной подписки» и связаны с «системой управления подписками на собственные сервисы».

В ноябре 2019 года NEWS.ru писал, что Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году. Таким образом в Купертино хотят привлечь больше подписчиков.

Xinhua/Global Look Press

Процессоры собственного производства

Apple также готовится объявить на WWDC 2020 о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac. В Купертино с помощью инициативы с кодовым названием Kalamata, которую презентуют на мероприятии, хотят дать сторонним разработчикам время для адаптации, прежде чем новые Mac появятся в 2021 году. Поскольку до аппаратного перехода ещё осталось несколько месяцев, анонсы могут измениться.

Новые процессоры будут основаны на той же технологии, что и чипы iPhone и iPad, разработанные Apple. Тем не менее будущие Mac по-прежнему будут работать под управлением операционной системы MacOS. Компания использует технологию, лицензированную у ARM, входящую в японский технологический конгломерат SoftBank.

Архитектура отличается от базовой технологии в чипах Intel, которые сейчас использует Apple, поэтому разработчикам потребуется время на оптимизацию программного обеспечения для новых компонентов.

Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с собственными основными процессорами с архитектурой ARM в 2021 году. Производитель будет полагаться на дизайны, которые помогли популяризировать iPhone и iPad.

Обзорная презентация Apple пройдёт 22 июня в 20:00 по московскому времени.