Apple может выпустить AR-гарнитуру не раньше 2022 года

Apple готовится выпустить гарнитуру дополненной реальности с предполагаемым названием Apple Glasses не раньше 2022 года. Таким прогнозом поделился известный аналитик Мин-Чи Куо.
По слухам, AR-гарнитура будет похожа на Oculus Quest от Facebook, но с более гладким дизайном. Apple намерена использовать лёгкие материалы, чтобы пользователю было удобно носить её в течение длительного времени.
Apple Glasses могут получить дисплей высокого разрешения и, скорее всего, будут зависеть от iPhone, который будет ответственен за обеспечение вычислительной мощности. Гарнитура будет работать под управлением новой операционной системы rOS (reality OS), и в качестве способов управления устройством компания рассматривает сенсорные панели, голосовое управление и считывания жестов головы.
Куо в той же заметке рассказал, что Apple также работает над двумя новыми моделями планшетов: 10,8-дюймовым iPad и 8,5–9-дюймовым iPad mini. Устройства появятся во второй половине 2020 года и первой половине 2021 года соответственно и будут следовать рыночной стратегии iPhone SE (доступные цены).
В конце апреля NEWS.ru рассказал, что Apple задерживает массовое производство грядущей линейки iPhone 12 на месяц. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочки поставок и производственный процесс нарушило планы компании.
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