Apple может выпустить AR-гарнитуру не раньше 2022 года

https://static.news.ru/photo/0baf30ea-9689-11ea-a48c-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Apple готовится выпустить гарнитуру дополненной реальности с предполагаемым названием Apple Glasses не раньше 2022 года. Таким прогнозом поделился известный аналитик Мин-Чи Куо.

По слухам, AR-гарнитура будет похожа на Oculus Quest от Facebook, но с более гладким дизайном. Apple намерена использовать лёгкие материалы, чтобы пользователю было удобно носить её в течение длительного времени.

Apple Glasses могут получить дисплей высокого разрешения и, скорее всего, будут зависеть от iPhone, который будет ответственен за обеспечение вычислительной мощности. Гарнитура будет работать под управлением ​​новой операционной системы rOS (reality OS), и в качестве способов управления устройством компания рассматривает сенсорные панели, голосовое управление и считывания жестов головы.

Куо в той же заметке рассказал, что Apple также работает над двумя новыми моделями планшетов: 10,8-дюймовым iPad и 8,5–9-дюймовым iPad mini. Устройства появятся во второй половине 2020 года и первой половине 2021 года соответственно и будут следовать рыночной стратегии iPhone SE (доступные цены).

В конце апреля NEWS.ru рассказал, что Apple задерживает массовое производство грядущей линейки iPhone 12 на месяц. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочки поставок и производственный процесс нарушило планы компании.