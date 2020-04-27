WSJ: Apple отложила массовое производство iPhone 12 на месяц

https://static.news.ru/photo/4eb3b7e4-887e-11ea-8d40-fa163e074e61_660.jpg Фото: PhoneArena.com

Apple задерживает массовое производство грядущей линейки Phone 12 на месяц. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочки поставок и производственный процесс нарушило планы компании.

Задержка может не иметь прямого влияния на дату выхода новых устройств, однако она скажется на нехватке новых телефонов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее аналогичной информацией поделился аналитик Мин-Чи Куо. Он рассказал, что Apple запустила процесс онлайн-сертификации линейки iPhone 12. Изменение традиционного плана на удалённую работу привело к месячной задержке технической проверки новых смартфонов.

В линейку iPhone 2020 года войдут четыре новые модели. Массовое производство 6,1-дюймовых и 5,4-дюймовых «яблочных» смартфонов начнётся в сентябре, а вот топовый 6,7-дюймовый аппарат задержится до октября из-за его «сложного» дизайна, писал NEWS.ru.