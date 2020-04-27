WSJ: Apple отложила массовое производство iPhone 12 на месяц

Apple задерживает массовое производство грядущей линейки Phone 12 на месяц. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочки поставок и производственный процесс нарушило планы компании.
Задержка может не иметь прямого влияния на дату выхода новых устройств, однако она скажется на нехватке новых телефонов,
Ранее аналогичной информацией поделился аналитик Мин-Чи Куо. Он рассказал, что Apple запустила процесс онлайн-сертификации линейки iPhone 12. Изменение традиционного плана на удалённую работу привело к месячной задержке технической проверки новых смартфонов.
В линейку iPhone 2020 года войдут четыре новые модели. Массовое производство 6,1-дюймовых и 5,4-дюймовых «яблочных» смартфонов начнётся в сентябре, а вот топовый 6,7-дюймовый аппарат задержится до октября из-за его «сложного» дизайна, писал NEWS.ru.
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