Apple может переименовать iOS в iPhone OS

Его слова также подтвердил Макс Вайнбах (Max Winebach) из XDA Developers. Он рассказал, что сначала не поверил полученному письму, в котором говорится, что iOS будет переименована в iPhone OS, а сам iPhone — в Apple Phone. Последний пункт кажется маловероятным.
Apple может объявить о новом названии операционной системы на своей обзорной презентации в рамках WWDC 2020, которая пройдёт 22 июня в 20:00 по московскому времени.
Ранее Проссер намекнул на разработку Apple собственного складного смартфона. Однако конструкция самого устройства будет отличаться от таких классических аппаратов с гибкими экранами, как Galaxy Fold или Mate X, писал NEWS.ru.