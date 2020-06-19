Apple может переименовать iOS в iPhone OS

https://static.news.ru/photo/806b1964-b1f3-11ea-86c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Компания Apple хочет переименовать мобильную операционную систему iOS в iPhone OS. Такой информацией поделился техноблогер и инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser).

Dude I got a random email saying Apple would rename iOS to iPhone OS and the iPhone to Apple Phone and I didn't believe it...



wow — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2020

Его слова также подтвердил Макс Вайнбах (Max Winebach) из XDA Developers. Он рассказал, что сначала не поверил полученному письму, в котором говорится, что iOS будет переименована в iPhone OS, а сам iPhone — в Apple Phone. Последний пункт кажется маловероятным.

Apple может объявить о новом названии операционной системы на своей обзорной презентации в рамках WWDC 2020, которая пройдёт 22 июня в 20:00 по московскому времени.

Ранее Проссер намекнул на разработку Apple собственного складного смартфона. Однако конструкция самого устройства будет отличаться от таких классических аппаратов с гибкими экранами, как Galaxy Fold или Mate X, писал NEWS.ru.