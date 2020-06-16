Складной iPhone может отличаться от современных аналогов

https://static.news.ru/photo/6bf092f8-afb3-11ea-9669-fa163e074e61_660.jpg Фото: XEETECHCARE/youtube.com

Техноблогер и инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) намекнул на разработка Apple собственного складного смартфона. Однако конструкция самого устройства будет отличаться от таких классических аппаратов с гибкими экранами, как Galaxy Fold или Mate X.

The memes are funny â but it doesnât look like they just stuck two phones together.



Even though theyâre two separate panels, when the displays are extended, it looks fairly continuous and seamless. — Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020

По словам Проссера, текущий прототип складного iPhone оснащён двумя отдельными дисплейными панелями, соединёнными шарниром. Внешний дизайн устройства напоминает iPhone 11 с закруглёнными краями из нержавеющей стали. У прототипа отсутствует вырез: фронтальная камера с поддержкой Face ID расположена на внешнем дисплее.

В 2019 году Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент Apple. Документ посвящён «электронным устройства с гибкими дисплеем», в которых производитель нашёл решение проблемы, связанной с изгибом экрана.

При низких температурах складывание и раскрытие гаджета может привести к повреждениям. Для того, чтобы избежать подобного исхода, Apple может обратиться в своей разработке к процессу нагревания. Использование соответствующего элемента окажется непрактичным, поэтому разработчики предположили альтернативу в виде использования тепла, генерируемого пикселями на экране.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple зарегистрировала девять невыпущенных моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).