Складной iPhone может отличаться от современных аналогов

Техноблогер и инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) намекнул на разработка Apple собственного складного смартфона. Однако конструкция самого устройства будет отличаться от таких классических аппаратов с гибкими экранами, как Galaxy Fold или Mate X.
The memes are funny â but it doesnât look like they just stuck two phones together.
Even though theyâre two separate panels, when the displays are extended, it looks fairly continuous and seamless.
По словам Проссера, текущий прототип складного iPhone оснащён двумя отдельными дисплейными панелями, соединёнными шарниром. Внешний дизайн устройства напоминает iPhone 11 с закруглёнными краями из нержавеющей стали. У прототипа отсутствует вырез: фронтальная камера с поддержкой Face ID расположена на внешнем дисплее.
В 2019 году Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент Apple. Документ посвящён «электронным устройства с гибкими дисплеем», в которых производитель нашёл решение проблемы, связанной с изгибом экрана.
При низких температурах складывание и раскрытие гаджета может привести к повреждениям. Для того, чтобы избежать подобного исхода, Apple может обратиться в своей разработке к процессу нагревания. Использование соответствующего элемента окажется непрактичным, поэтому разработчики предположили альтернативу в виде использования тепла, генерируемого пикселями на экране.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple зарегистрировала девять невыпущенных моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).