ЕК начала антимонопольные расследования в отношении Apple

Еврокомиссия начала официальные антимонопольные расследования в отношении американской компании Apple.
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Также ЕК рассмотрит ограничения, наложенные Apple в своих соглашениях с компаниями, которые хотят распространять приложения для пользователей устройств Apple. В частности, речь идёт об ограничениях на информирование разработчиками пользователей об альтернативных возможностях покупки вне приложений.
Расследование также коснётся мер по интеграции Apple Pay в приложения и сайты на iPhone и iPad, ограничений Apple на доступ к функциональности Near Field Communication (NFC) на iPhone для платежей в магазинах и возможных отказов в доступе к Apple Pay.
Ранее компания Apple отвергла обвинения в том, что её политика по защите персональных данных несёт угрозу национальной безопасности США, а сам IT-гигант сотрудничает с властями Москвы и Пекина. Такие обвинения компании предъявил генпрокурор США Уильям Барр, добавивший, что Apple помогает России и Китаю организовать слежку за их гражданами. В компании заявили, что везде продают одинаковые iPhone, не хранят пароли пользователей и не имеют возможности разблокировать защищённое устройство.
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