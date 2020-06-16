ЕК начала антимонопольные расследования в отношении Apple

https://static.news.ru/photo/8112b12e-afc8-11ea-9096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия начала официальные антимонопольные расследования в отношении американской компании Apple.

Как пишет RNS, комиссия выяснит, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store нормы ЕС по конкуренции.

Также ЕК рассмотрит ограничения, наложенные Apple в своих соглашениях с компаниями, которые хотят распространять приложения для пользователей устройств Apple. В частности, речь идёт об ограничениях на информирование разработчиками пользователей об альтернативных возможностях покупки вне приложений.

Расследование также коснётся мер по интеграции Apple Pay в приложения и сайты на iPhone и iPad, ограничений Apple на доступ к функциональности Near Field Communication (NFC) на iPhone для платежей в магазинах и возможных отказов в доступе к Apple Pay.

Ранее компания Apple отвергла обвинения в том, что её политика по защите персональных данных несёт угрозу национальной безопасности США, а сам IT-гигант сотрудничает с властями Москвы и Пекина. Такие обвинения компании предъявил генпрокурор США Уильям Барр, добавивший, что Apple помогает России и Китаю организовать слежку за их гражданами. В компании заявили, что везде продают одинаковые iPhone, не хранят пароли пользователей и не имеют возможности разблокировать защищённое устройство.