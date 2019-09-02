Apple продолжает разработку гарнитуры дополненной реальности. Информация о предполагаемом проекте содержится во внутренней сборке iOS 13.
Найденное приложение STARTester предназначено для активации головной гарнитуры и копирования функциональных возможностей AR-устройства на iPhone для тестирования. Внутренний файл README также раскрывает кодовое название проекта — Garta.
Ресурс MacRumours
Работу Apple над AR-гарнитурой подтвердили ведущие аналитики, включая Мин-Чи Куо из CNET и Марка Гурмана из Bloomberg. Устройство должно поступить в продажу в 2020 году.
Ранее News.ru сообщил, что Apple объявила о запуске новой программы ремонта. Компания предоставит независимым мастерским фирменные детали для iPhone, инструменты, программы обучения, инструкции по ремонту и возможности диагностики, доступные авторизованным поставщикам услуг.