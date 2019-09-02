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Apple продолжает разработку гарнитуры дополненной реальности. Информация о предполагаемом проекте содержится во внутренней сборке iOS 13.

Найденное приложение STARTester предназначено для активации головной гарнитуры и копирования функциональных возможностей AR-устройства на iPhone для тестирования. Внутренний файл README также раскрывает кодовое название проекта — Garta.

Ресурс MacRumours обнаружил во внутреннем коде iOS 13 множество строк, связанных с так называемым «режимом StarBoard»? различными «видами» и «сценами», а также отсылающими к дополненной реальности (например, «ARStarBoardViewController» и «ARStarBoardSceneManager»).

Работу Apple над AR-гарнитурой подтвердили ведущие аналитики, включая Мин-Чи Куо из CNET и Марка Гурмана из Bloomberg. Устройство должно поступить в продажу в 2020 году.

Ранее News.ru сообщил, что Apple объявила о запуске новой программы ремонта. Компания предоставит независимым мастерским фирменные детали для iPhone, инструменты, программы обучения, инструкции по ремонту и возможности диагностики, доступные авторизованным поставщикам услуг.



