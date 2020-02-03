https://static.news.ru/photo/f15e7740-465c-11ea-b940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Немецкий художник Саймон Векерт (Simon Weckert) создал несколько виртуальных пробок в приложении Google Maps. Для этого он использовал тележку с 99 смартфонами, с которой энтузиаст прошёлся по некоторым улицам Берлина.

Алгоритмы Google распознали высокую концентрацию «пользователей» в одном месте и их медленную скорость передвижения, после чего выставили максимальный уровень пробки.

По словам художника, сервис Google изменил понимание того, что такое карта, как люди взаимодействуют с ней и какие технологические ограничения у неё есть.

Таким образом, Google Maps делает виртуальные изменения в реальном городе, — считает Векерт.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует обязать компании Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность удалять предустановленные программы в рамках закона о российском программном обеспечении.