https://static.news.ru/photo/da9865f4-4808-11ea-909a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huawei

Honor, бренд китайской компании Huawei, выпускает в России смартфон Honor 20 Lite. Устройство получило камеру с основным датчиком на 48 Мп.

Honor 20 Lite оснащён 6,15-дюймовым экраном с разрешением 2312×1080 и каплевидным вырезом, тройной задней камерой на 48 Мп (диафрагма F/1.8), 8 Мп (диафрагма F/2.4) и 2 Мп (диафрагма F/2.4) с искусственным интеллектом, фронтальной камерой на 24 Мп (диафрагма F/2.0) и аккумулятором ёмкостью 3340 мАч.

Аппаратной основой смартфона стали Kirin 710, 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной флеш-памяти. Девайс, работающий под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9, также получил NFC-чип, дактилоскопический сканер и порт USB Type-C.

Honor 20 Lite поступит в продажу 14 февраля. Его стоимость составит 14 990 руб. Производитель также подчеркнул, что сервисы и приложения Google на смартфоне работать будут.

Ранее NEWS.ru рассказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны. Однако организация не имеет права на поставки элементов ключевой инфраструктуры.