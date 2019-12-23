https://static.news.ru/photo/8daf414c-2579-11ea-8324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Howard Lipin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сайт WinFuture.de опубликовал характеристики готовящегося к скорому анонсу смартфона Samsung Galaxy S10 Lite.

Устройство должно получить 6,7-дюймовый дисплей Infinity-O разрешением 2400 x 1080 пикселей и соотношением сторон 20:9, тройную основную камеру на 12,12 и 5 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Аппаратной основой девайса станут Snapdragon 855, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней флеш-памяти. В начале декабря инсайдер Стив Макфлай, также известный как OnLeaks, поделился возможным изображением нового смартфона Samsung.

So... Here comes your very 1st look at which I assume will be launched as #Samsung #GalaxyA91 and/or maybe #GalaxyS10Lite ! 360 video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @91mobiles (please read the linked post carefully) -> https://t.co/sZRK2Rqlay pic.twitter.com/SPdwVgzBjA — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 3, 2019

Компания должна представить Galaxy S10 Lite в начале 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США провела расследование и выяснила, что смартфоны Apple и Samsung не нарушают установленные нормы уровня излучения.