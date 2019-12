Устройство должно получить 6,7-дюймовый дисплей Infinity-O разрешением 2400 x 1080 пикселей и соотношением сторон 20:9, тройную основную камеру на 12,12 и 5 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Аппаратной основой девайса станут Snapdragon 855, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней флеш-памяти. В начале декабря инсайдер Стив Макфлай, также известный как OnLeaks, поделился возможным изображением нового смартфона Samsung.