Google представила концепт шнура с сенсорным управлением

https://static.news.ru/photo/4bb619d0-99de-11ea-a29f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Olwal/youtube.com

Исследовательская группа Google по искусственному интеллекту показала концепт шнура с сенсорным управлением. Он позволяет с помощью прикосновений управлять устройствами, в том числе регулировать громкость или переключать музыкальный трек.

Разработка включает в себя волоконно-оптический кабель, святящийся при взаимодействии с ним, и текстильные нити, которые отвечают за передачу сигналов девайсу. Шнур распознаёт шесть типов манипуляций: скручивание, стряхивание, скольжение, сдавливание, захват и похлопывание.

По словам разработчиков, у текстиля есть потенциал, чтобы помочь технологиям смешаться с повседневной средой и объектами, улучшая эстетику, комфорт и эргономику. Например, кабель можно использовать как шнурок в толстовке, что избавит пользователя от необходимости взаимодействия со смартфоном.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google добавит новую функцию в браузер Google Chrome. Пользователи получат возможность группировать вкладки, добавить их название и выбрать нужный цвет.