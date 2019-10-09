Энди Рубин Энди Рубин Фото: Arubin/twitter.com

Основатель компании Essential и сооснователь Android Энди Рубин поделился в Twitter фотографиями нового смартфона с необычным форм-фактором. Устройство получило вытянутый дизайн и подстроенный под него пользовательский интерфейс.

Задняя панель смартфона может менять цвет в зависимости от того, под каким углом на неё смотреть. Аппарат также оснащён камерой и сканером отпечатков пальцев.

Представитель Essential в разговоре с The Verge подтвердил, что показанный девайс — действительно новое устройство под названием Project Gem, которое сейчас находится на ранней стадии тестирования.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi провела в России демонстрацию нового смартфона Redmi Note 8 Pro. Отличительной особенностью устройства стала 64-мегапиксельная камера со сверхвысоким разрешением.

 

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