https://static.news.ru/photo/9f892fc6-ea65-11e9-a1c9-fa163e074e61_660.jpg Энди Рубин Фото: Arubin/twitter.com

Основатель компании Essential и сооснователь Android Энди Рубин поделился в Twitter фотографиями нового смартфона с необычным форм-фактором. Устройство получило вытянутый дизайн и подстроенный под него пользовательский интерфейс.

Задняя панель смартфона может менять цвет в зависимости от того, под каким углом на неё смотреть. Аппарат также оснащён камерой и сканером отпечатков пальцев.

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx — Andy Rubin (@Arubin) 8 октября 2019 г.

Представитель Essential в разговоре с The Verge подтвердил, что показанный девайс — действительно новое устройство под названием Project Gem, которое сейчас находится на ранней стадии тестирования.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi провела в России демонстрацию нового смартфона Redmi Note 8 Pro. Отличительной особенностью устройства стала 64-мегапиксельная камера со сверхвысоким разрешением.