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Михаил Щипанов
Евгений Кожевников
Основатель компании Essential и сооснователь Android Энди Рубин поделился в Twitter фотографиями нового смартфона с необычным форм-фактором. Устройство получило вытянутый дизайн и подстроенный под него пользовательский интерфейс.
GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH— Andy Rubin (@Arubin) 8 октября 2019 г.
GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH
Задняя панель смартфона может менять цвет в зависимости от того, под каким углом на неё смотреть. Аппарат также оснащён камерой и сканером отпечатков пальцев.
New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx— Andy Rubin (@Arubin) 8 октября 2019 г.
New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx
Представитель Essential в разговоре с The Verge подтвердил, что показанный девайс — действительно новое устройство под названием Project Gem, которое сейчас находится на ранней стадии тестирования.
Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi провела в России демонстрацию нового смартфона Redmi Note 8 Pro. Отличительной особенностью устройства стала 64-мегапиксельная камера со сверхвысоким разрешением.
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Компания Xiaomi провела в России демонстрацию нового смартфона Redmi Note 8 Pro. Отличительной особенностью устройства стала 64-мегапискельная камера со сверхвысоким разрешением.
Смартфон оснащён 6,53-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и каплевидным вырезом, селфи-камерой на 20 Мп, четверной основной камерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, а также батареей ёмкостью 4500 мАч...
Essential работает над вытянутым смартфоном