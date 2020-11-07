Эксперт рассказал о записываемых Google разговорах хозяина смартфона

https://static.news.ru/photo/0f8a3c0e-2154-11eb-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что Google использует голосовое управление, которое активируется ключевой фразой. По его словам, на сервере компании сохраняются данные о голосе и информация о поисковых запросах пользователя.

Компания объясняет свои действия необходимостью сбора и анализа данных для формирования рекламы и организации поисковой системы с максимальным удобством для пользователей, пояснил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он добавил, что при взломе аккаунта пользователя собранная Google информация может оказаться в руках третьих лиц. Они могут воспользоваться ею в нелегальных целях, организовав слежку за пользователем, контролируя и шантажируя его.

Чтобы понять, что именно знает о вас компания, можно воспользоваться вкладкой «Мои действия» и поставить запреты на сбор тех или иных данных, а также удалить историю поиска, — считает Мясоедов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил: мошенники, получив номер вашего мобильного телефона, могут использовать это против вас. По его словам, зная номер, можно получить немало дополнительных сведений, о которых пользователь не хотел бы рассказывать. Причём мошенникам даже не придётся «пробивать» номер через находящиеся в публичном доступе базы данных, отметил эксперт.