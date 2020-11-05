Эксперт рассказал, когда следует удалить с телефона Facebook

https://static.news.ru/photo/fbc8b2d8-1fdf-11eb-9402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что Facebook можно удалить со смартфона, если владелец пользуется соцсетью нечасто. По его словам, приложение занимает немало места в памяти гаджета.

Ещё одним его недостатком является то, что приложение быстро сажает заряд батареи смартфона, поэтому лучше читать ленту Facebook с компьютера, отметил эксперт в беседе в агентством ПРАЙМ.

Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей, — добавил Мясоедов.

По его мнению, стационарный компьютер, а не смартфон следует использовать для проверки сообщений в соцсетях и мессенджерах. И делать это достаточно несколько раз в день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в современных реалиях всё сложнее бывает понять, ведётся ли за человеком слежка через веб-камеру. Раньше это можно было заметить по индикатору, сигнализировавшему о работе устройства, однако нынешние технологии позволяют это обойти, рассказал IT-специалист Арсений Щельцин. Вместе с тем, отметил он, есть ряд косвенных признаков, которые выдают наблюдателя.