Эксперт рассказал, как узнать о взломе смартфона с Android

https://static.news.ru/photo/3c44e522-2871-11eb-9b0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин заявил, что в случае взлома смартфон с Android начинает без остановки взаимодействовать через Интернет с определёнными серверами. По его словам, данную активность сам пользователь гаджета может определить через мониторинг ресурсов ОС Android.

Речь идёт о различных программных закладках и троянских программах. Главный демаскирующий признак, что телефон взломан, — резкое увеличение потребляемого устройством трафика и заряда батареи, — пояснил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Приложение-вирус владелец смартфона может поймать и сам, если, к примеру, попробует установить «взломанную» версию любимой игры из неофициального источника, а не через Google Play, отметил Курамин. Он добавил, что помогают защититься от злоумышленников антивирусы и контроль за статистикой потребления интернет-трафика различными приложениями.

Например, если приложение «Калькулятор» начало на регулярной основе выходить в Интернет, это стопроцентный сигнал о том, что с ним что-то не так, поскольку сетевой функционал в него изначально не заложен, — подчеркнул эксперт.

Курамин считает, что при подозрениях о взломе гаджета необходимо переустановить ОС Android в сервисном центре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время телефонного разговора иногда может прерываться связь и даже выключаться смартфон. У таких сбоев бывают разные причины, считает директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков. Одна из наиболее частых проблем, отмечает он, это перебои в работе аккумулятора смартфона. Уже через год активного использования батареи телефонов начинают хуже заряжаться и держать заряд, пояснил специалист.