Bloomberg: Apple работает над складным iPhone

Американская компания Apple работает над созданием складного iPhone. Предполагается, что новый смартфон станет конкурентом похожим моделям от южнокорейского Samsung. Однако, по предварительным данным, серьёзных изменений в 2021 году не планируется.
По данным Bloomberg, «яблочники»
Эксперты портала отметили, что складной iPhone позволил бы предприятию представить решение с большим экраном и в более компактном корпусе. В Apple обсуждали несколько вариантов дисплеев. Один из них аналогичен 6,7-дюймовой панели iPhone 12 Pro Max. Сейчас на складных смартфонах диагональ составляет от шести до восьми дюймов.
Накануне свой рейтинг лучших Android-смартфонов по итогам 2020 года представил портал Gizmochina. Мобильные телефоны рассматривались в различных категориях. С точки зрения продвинутости камеры составители рейтинга отдали предпочтение Huawei Mate 40 Pro+. Его отличительной особенностью названа оснащённость пятью камерами, позволяющая делать качественные фотографии при любом освещении. Xiaomi Mi 10 признан лучшим флагманом-«универсалом», удовлетворяющим большинству критериев выбора. Другая модель этой же фирмы Mi 10T Pro 5G признана флагманом с лучшим соотношением цены и качества.
Ранее NEWS.ru сообщал, что WhatsApp с 2021 года прекращает поддержку старых смартфонов и не сможет на них функционировать. Поддержка прекратится с 1 января. Изменения коснутся устройств, операционные системы которых не могут быть обновлены до iOS9 или Android 4.0.3. Таким образом, изменения коснутся iPhone4 и более старых моделей.