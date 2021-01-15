Bloomberg: Apple работает над складным iPhone

https://static.news.ru/photo/659cc2c6-57e9-11eb-866a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания Apple работает над созданием складного iPhone. Предполагается, что новый смартфон станет конкурентом похожим моделям от южнокорейского Samsung. Однако, по предварительным данным, серьёзных изменений в 2021 году не планируется.

По данным Bloomberg, «яблочники» могут похвастаться лишь прототипом складного телефона для внутренних тестов, но пока не одобрили план запуска такой продукции. По информации источника агентства, полноценных вариантов сборки в лабораториях Apple, однако, нет.

Эксперты портала отметили, что складной iPhone позволил бы предприятию представить решение с большим экраном и в более компактном корпусе. В Apple обсуждали несколько вариантов дисплеев. Один из них аналогичен 6,7-дюймовой панели iPhone 12 Pro Max. Сейчас на складных смартфонах диагональ составляет от шести до восьми дюймов.

Накануне свой рейтинг лучших Android-смартфонов по итогам 2020 года представил портал Gizmochina. Мобильные телефоны рассматривались в различных категориях. С точки зрения продвинутости камеры составители рейтинга отдали предпочтение Huawei Mate 40 Pro+. Его отличительной особенностью названа оснащённость пятью камерами, позволяющая делать качественные фотографии при любом освещении. Xiaomi Mi 10 признан лучшим флагманом-«универсалом», удовлетворяющим большинству критериев выбора. Другая модель этой же фирмы Mi 10T Pro 5G признана флагманом с лучшим соотношением цены и качества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что WhatsApp с 2021 года прекращает поддержку старых смартфонов и не сможет на них функционировать. Поддержка прекратится с 1 января. Изменения коснутся устройств, операционные системы которых не могут быть обновлены до iOS9 или Android 4.0.3. Таким образом, изменения коснутся iPhone4 и более старых моделей.