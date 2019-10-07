MacOS Catalina уже доступна владельцам ПК и ноутбуков от Apple.
Установившие обновление пользователи получили возможность пользоваться рядом новых функций, например, голосовым управлением Voice Control, облегчающей создание новых приложений Mac Catalyst и отслеживанием проведённого на сайтах и в приложениях времени — Screen Time, говорится в
Кроме того, появился новый сервис Apple Arcade — магазин игр и Apple TV, в котором скоро станет доступен контент Apple TV+ и впервые появилась поддержка 4K и Dolby Atmos.
Как писал News.ru ранее, компания Apple будет показывать фильмы своего производства в кинотеатрах, чтобы привлечь к сотрудничеству известных режиссёров и посоперничать с Netflix. Ленты компании будут «прокатываться» на больших экранах, прежде чем попасть на стриминговую площадку Apple TV+. Соответствующее предложение руководству крупных сетей кинотеатров уже сделано.
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